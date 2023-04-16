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Купить недвижимость с видом на море в Лагоа и Карвоейру, Португалия

Lagoa
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
82 м²
€ 500,000
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площа…
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Carvoeiro, Португалия
3 Количество комнат 141 м² 1/2 Этаж
€ 350,000
CARVOEIRO, ALGARVE . Апартаменты Т2 в кондоминиуме с бассейном расположены в одной из сам…
Таунхаус 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
140 м²
€ 635,000
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаус…

Параметры недвижимости в Лагоа и Карвоейру, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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