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Дома с бассейном в Лагоа и Карвоейру, Португалия

2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
140 м²
€ 635,000
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаус…
Дом 1 комната в Carvoeiro, Португалия
Дом 1 комната
Carvoeiro, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 2/3 Этаж
€ 114,000
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Параметры недвижимости в Лагоа и Карвоейру, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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