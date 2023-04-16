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Купить квартиру в Лагоа и Карвоейру, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
82 м²
€ 500,000
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площа…

Параметры недвижимости в Лагоа и Карвоейру, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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