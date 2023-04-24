ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Алгарви
Лагоа
Купить недвижимость в Лагоа, Португалия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 1 спальня
Лиссабон, Португалия
203 м²
€ 1,804,151
Новый проект, состоящий из 8 роскошных вилл, расположен в привилегированном месте, недалеко …
Квартира 4 спальни
Порту, Португалия
280 м²
€ 892,892
Замечательные апартаменты расположены в Порту - одном из красивейших городов страны, давшем…
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 619,500
Квартира 1 спальня
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат
71 м²
€ 330,000
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
Вилла 8 спален
Лагос, Португалия
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 5,000,000
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
201 м²
€ 457,000
Квартира 4 Дуплекс новый, состоящий из двух этажей. На первом этаже у нас есть спальня, ва…
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
114 м²
€ 365,000
Отличная 3-комнатная квартира в АвейруСостоит из гостиной, оборудованной кухни, 2 ванных ком…
Таунхаус 2 спальни
Belem, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
50 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 750,000
Таунхаус 3 спальни
Montenegro, Португалия
2 ванных комнат
€ 610,000
Изготовленный из высококачественных материалов, он сочетает в себе роскошь с комфортом. Расп…
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
158 м²
€ 1,434,516
Апартаменты площадью 158м2 и верандой 12.3м2 Odeon, символический кинотеатр на Авенида да Ли…
Дом 5 спален
Foz do Sousa, Португалия
1 180 м²
€ 580,380
Роскошный дом находится в городе Вила-Нова-ди-Гая в регионе Порту, северная Португалия. Вил…
Параметры недвижимости в Лагоа, Португалия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты