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Дома в Ilhavo, Португалия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Ilhavo, Португалия
Дом 3 спальни
Ilhavo, Португалия
220 м²
€ 1,100
Дом 3 спальни в Ilhavo, Португалия
Дом 3 спальни
Ilhavo, Португалия
220 м²
€ 230,000
Фантастическая вилла с спальнями 3 в историческом центре Ильхаво. С двойными рамами, спальня…
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