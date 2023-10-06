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Дома с бассейном в Португалии

Лагоа
26
Лагоа и Карвоейру
22
Portimao
21
Алентежу
17
Castro Marim
16
Albufeira e Olhos de Agua
14
Silves
10
Синтра
8
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96 объектов найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
€1,18 млн
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Carvoeiro, Португалия
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
2-х этажная квартира с 1 спальней в элитном комплексе Gramacho Residences . В квартире 1 спа…
€259,250
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Синтра, Португалия
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Синтра, Португалия
Комнаты 5
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Приглашаем вас обратить внимание на этот роскошный таунхаус в комплексе Belas Club Campo - в…
€1,25 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Nadadouro, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Nadadouro, Португалия
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в ваш новый дом с видом на океан! Твин вилла дуплекс Т3 - это идеальное соч…
€750,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Porto de Mos, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Porto de Mos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 228 м²
Комплекс вилл, расположенный в 5-звездочном курорте. С полностью оборудованной кухней, столо…
€775,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Кондоминиум расположен на земле, принадлежавшей Quinta da Boa Nova, всего с 23 домами, все  …
€589,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
€750,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
€725,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
€1,03 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
€1,49 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
€2,00 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
€1,80 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Amoreira, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Amoreira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el Rey …
€350,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Coimbrao, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Coimbrao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
€395,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
 Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная в…
€360,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закрытом …
€400,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
€375,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Португалия, Португалия
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Португалия, Португалия
Количество спален 4
Площадь 3 388 м²
Количество этажей 2
Если вы ищете большой дом T4 (451 м2) с гостевым домом (T1, с кухней и отдельным туалетом), …
€990,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Porto Salvo, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Porto Salvo, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
€1,36 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Madeira, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
€430,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
€350,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Vieira de Leiria, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Vieira de Leiria, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
€395,000
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Площадь 415 м²
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
€1,55 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Estrela, Португалия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Estrela, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
€2,43 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Nadadouro, Португалия
Количество спален 4
Площадь 291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
€1,09 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
€1,60 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Лагос, Португалия
Количество спален 3
Площадь 396 м²
Эта красивая  вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себя как…
€1,35 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 313 м²
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый этаж …
€1,70 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Boliqueime, Португалия
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Boliqueime, Португалия
Количество спален 5
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
€1,90 млн

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