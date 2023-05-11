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Дома с видом на горы в Португалии

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6 объектов найдено
Дом 7 спален в Amarante, Португалия
Дом 7 спален
Amarante, Португалия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 541 м²
Количество этажей 3
€ 750,000
Вилла 1 спальня в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Вилла 1 спальня
Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
€ 410,000
Вилла 3 спальни в Lourinha, Португалия
Вилла 3 спальни
Lourinha, Португалия
Количество спален 3
Площадь 322 м²
€ 620,000
Вилла 4 спальни в Madeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
€ 785,000
Вилла 4 спальни в Alcabideche, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
€ 1,395,000
Вилла 5 спален в Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 257 м²
€ 2,200,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Алгарве
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Quarteira
Santa Maria Maior
Cascais
Cascais e Estoril
Лагос
Portimao
Sao Goncalo de Lagos
Албуфейра
Лагоа
Лагоа и Карвоейру
Северный
Albufeira e Olhos de Agua
Sao Clemente
Мадейра
Olhao
Marvila
Misericordia

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