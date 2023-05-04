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Жильё с бассейном в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия

1 объект найдено
Вилла 1 спальня в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
Вилла 1 спальня
Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия
55 м²
€ 410,000
Новый дом с 1 спальней, площадью 55 кв.м., с террасой, в аутентичном и экологичном поселке&n…

Параметры недвижимости в Grandola e Santa Margarida da Serra, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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