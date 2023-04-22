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Жильё с бассейном в Gondomar, Португалия

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Gondomar, Португалия
Квартира 3 спальни
Gondomar, Португалия
226 м²
€ 680,000
Роскошные апартаменты находятся в городе Гондомар, расположенном недалеко от одного из крас…
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