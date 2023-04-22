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Дома в Gondomar, Португалия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Gondomar, Португалия
Дом 4 спальни
Gondomar, Португалия
1 504 м²
€ 2,000,000
Великолепный дом находятся в городе Гондомар, всего в 8 км от административного центра реги…
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