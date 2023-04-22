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Жильё в Gondomar, Португалия

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Gondomar, Португалия
Квартира 3 спальни
Gondomar, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 116 м² 1 Этаж
€ 179,900
Квартира с отличной отделкой общей площадью 116,25м2, которая в свою очередь делится на: - …
Дом 4 спальни в Gondomar, Португалия
Дом 4 спальни
Gondomar, Португалия
1 504 м²
€ 2,000,000
Великолепный дом находятся в городе Гондомар, всего в 8 км от административного центра реги…
Квартира 3 спальни в Gondomar, Португалия
Квартира 3 спальни
Gondomar, Португалия
226 м²
€ 680,000
Роскошные апартаменты находятся в городе Гондомар, расположенном недалеко от одного из крас…
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