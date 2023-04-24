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Дома в Gloria e Vera Cruz, Португалия

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Дом 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 665 м² Количество этажей 2
€ 750,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 400 000 € Дом с 4 сьюта…
Дом 4 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Дом 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
290 м²
€ 770,000
Ищу дом с хорошим доступом, в тихом районе, в городе, с исключительной отделкой, с проектом,…

Параметры недвижимости в Gloria e Vera Cruz, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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