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Купить недвижимость с видом на море в Foz do Sousa e Covelo, Португалия

1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Foz do Sousa, Португалия
Квартира 3 спальни
Foz do Sousa, Португалия
186 м²
€ 550,000
Эти прекрасные апартаменты находятся в Вила-Нова-ди-Гая – городе-спутнике Порту, который яв…

Параметры недвижимости в Foz do Sousa e Covelo, Португалия

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