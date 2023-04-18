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Купить недвижимость в Foz do Sousa e Covelo, Португалия

4 объекта найдено
Дом 5 спаленв Foz do Sousa, Португалия
Дом 5 спален
Foz do Sousa, Португалия
1 180 м²
€ 650,000
Роскошный дом находится в городе Вила-Нова-ди-Гая в регионе Порту, северная Португалия. Вил…
Дом 5 спаленв Foz do Sousa, Португалия
Дом 5 спален
Foz do Sousa, Португалия
353 м²
€ 750,000
Чудесный дом расположен в северной части Португалии, недалеко от одного из красивейших горо…
Дом 4 спальнив Foz do Sousa, Португалия
Дом 4 спальни
Foz do Sousa, Португалия
3 629 м²
€ 580,000
Замечательный дом находится в Вила-Нова-ди-Гая, северная Португалия. Город расположен на пр…
Квартира 3 спальнив Foz do Sousa, Португалия
Квартира 3 спальни
Foz do Sousa, Португалия
186 м²
€ 550,000
Эти прекрасные апартаменты находятся в Вила-Нова-ди-Гая – городе-спутнике Порту, который яв…

Параметры недвижимости в Foz do Sousa e Covelo, Португалия

с видом на горы
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