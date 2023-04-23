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Жильё в Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Вилла 5 спален
Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
5 ванных комнат 470 м²
€ 3,150,000
Отличная собственность, состоящая из жилья, бассейна, садов, обширной земли и взлетно-посадо…

Параметры недвижимости в Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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