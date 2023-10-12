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Фаро
Таунхаусы
Таунхаусы с бассейном в Фаро, Португалия
Loule
37
Quarteira
35
Castro Marim
13
Албуфейра
4
Albufeira e Olhos de Agua
3
Таунхаус
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6 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Quarteira, Португалия
3
265 м²
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
€1,90 млн
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Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Албуфейра, Португалия
2
148 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
€750,000
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Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2
137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
€550,000
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Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2
122 м²
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на залив и океан. Эти дома в самом це…
€550,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
3
217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€750,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Carvoeiro, Португалия
3
140 м²
Vale de Milho Village - это инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
€635,000
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Параметры недвижимости в Фаро, Португалия
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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