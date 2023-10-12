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Таунхаусы с бассейном в Фаро, Португалия

Loule
37
Quarteira
35
Castro Marim
13
Албуфейра
4
Albufeira e Olhos de Agua
3
Таунхаус В архив
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6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
€1,90 млн
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Албуфейра, Португалия
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
€750,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
€550,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в самом це…
€550,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€750,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
€635,000

Параметры недвижимости в Фаро, Португалия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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