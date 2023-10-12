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Таунхаусы возле озера в Фаро, Португалия

Loule
37
Quarteira
35
Castro Marim
13
Албуфейра
4
Albufeira e Olhos de Agua
3
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
€635,000

Параметры недвижимости в Фаро, Португалия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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