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Таунхаусы в Фару, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Фару, Португалия
Таунхаус 4 комнаты
Фару, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
€ 379,000
Apartment located in the city of Faro is composed of hall, modern and very functional, fully…

Параметры недвижимости в Фару, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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