Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Алгарви

Купить недвижимость с бассейном в Фаро, Португалия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 6 спаленв Cascais, Португалия
Дом 6 спален
Cascais, Португалия
1 157 м²
€ 856,893
Этот прекрасный дом находится на популярном португальском курорте Кашкайше, знаменитым ласк…
Квартира 2 спальнив Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
93 м²
€ 948,085
Апартаменты с лвумя спальнями Т2 площадью 93м2 Строящийся закрытый кондоминиум состоит из 5-…
Квартира 3 спальнив Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 221 м² 3/6 Этаж
€ 1,319,817
Великолепный проект Santa Marta Residences располагается в чудесном прибрежном городе Кашкаи…
Квартира 2 спальнив Portela, Португалия
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 355,000
Квартира 1 спальняв Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
93 м²
€ 514,136
Prateato - это новая концепция, создана по образу нью-йоркских лофтов, с видом на реку Тежу …
Квартира 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 64 м²
€ 395,000
Отличная двухуровневая квартира с 2 спальнями, расположенная в Силвесе. Недвижимость имеет…
Квартира 1 спальняв Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
151 м²
€ 1,303,115
Апартаменты с тремя спальнями площадью 151 кв. м и террасой 48 кв. м High Lapa - это новый ж…
Дом 4 спальнив Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат 181 м² Количество этажей 3
€ 555,906
Вилла расположена в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районом с лег…
Квартира 3 спальнив Фару, Португалия
Квартира 3 спальни
Фару, Португалия
3 ванных комнат 231 м²
€ 897,000
Новостройка в Фару состоит из квартир с шестью этажами типологий T1, T2, T3 и T3 Duplex с ба…
Квартира 3 спальнив Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м² 3/4 Этаж
€ 757,042
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
Шале 12 спаленв West, Португалия
Шале 12 спален
West, Португалия
1 275 м²
€ 3,968,766
Роскошный дворец расположен в Лиссабоне, Португалии. Дом площадью 1084 кв.м (общая площадь 1…
Квартира 3 спальнив Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
237 м²
€ 893,044
Апартаменты с тремя спальнями Т3+1 площадью 237m² Казаш де Сантуш (Casas de Santos) - это эк…

Параметры недвижимости в Фаро, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти