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Квартиры-студии в Фаро, Португалия

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1 объект найдено
Студия 1 спальня с ванной в Almancil, Португалия
Студия 1 спальня с ванной
Almancil, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Эта светлая и воздушная квартира-студия удобно расположена в нескольких минутах ходьбы от те…
€250,000

Параметры недвижимости в Фаро, Португалия

недорогая
элитная
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