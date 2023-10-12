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Жильё с видом на море в Фаро, Португалия

Loule
147
Quarteira
106
Лагос
54
Sao Goncalo de Lagos
47
Албуфейра
37
Лагоа
36
Olhao
35
Portimao
35
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41 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фаро, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фаро, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Комплекс состоит из 76 апартаментов, 31 нетуристической виллы, 350 туристических единиц и 5-…
€649,200
Дом 9 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Фару, Португалия
Дом 9 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Фару, Португалия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Этот фермерский дом расположен на участке земли площадью 40000 м2, в долине с потрясающим ви…
€1,60 млн
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Албуфейра, Португалия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Албуфейра, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Эта вилла находится в элитном жилом комплексе в Алгарве. …
€750,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Консейсан, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Консейсан, Португалия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Наслаждайтесь комфортом новой постройки в Тавире - новой квартирой 2 спальни  общей площадью…
€350,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями площадью 99 кв.м., с 2 парковочными местами и балкон…
€625,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Quarteira, Португалия
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
€1,65 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Лагос, Португалия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Лагос, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 655 м²
Количество этажей 3
Подходит для программы Золотая Виза 400 000 Дом с 5 спальнями, Praia da Luz Вилла с 5 …
€3,00 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Loule, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 10
Квартира с 2 спальнями находится на 10 этаже, что позволяет иметь прекрасный вид на море, и …
€460,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Лагос, Португалия
Количество спален 3
Площадь 396 м²
Эта красивая  вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себя как…
€1,35 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Boliqueime, Португалия
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Boliqueime, Португалия
Количество спален 5
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
€1,90 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с садом в Pechao, Португалия
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с садом
Pechao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 152 м²
Новая квартира 2 спальни общей площадью 152 кв.м., балконом 24 м2 и 2 парковочными местами в…
€680,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Olhao, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Olhao, Португалия
Количество спален 1
Площадь 85 м²
 Новая квартира общей площадью 85 кв.м.с балконом, кладовой и 1 парковочным местом в комплек…
€350,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
€550,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в самом це…
€550,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Лагоа, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Лагоа, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Новая квартира с 2 спальнями 99 кв.м. и террасой в жилой комплекс One Porches.Через прихожую…
€297,250
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площадью 2…
€500,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Албуфейра, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Квартира с 3 спальнями, 129 кв.м, совершенно новая, с 2 парковками и балконом, площадью 20 к…
€510,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Квартира 2 спальни площадью 90 кв.м, с 1 парковочным местом и балконом 17 кв.м в новом компл…
€525,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Almancil, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almancil, Португалия
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Просторная квартира в здании Formosa Park Hotel имеет две спальни с ванными комнатами, кухню…
€570,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€600,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€750,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 4
Площадь 552 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€1,55 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€750,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Лагос, Португалия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Лагос, Португалия
Количество спален 1
Новый проект Lagos Beach & Sports Resort с возможностью для инвестиции в Португалии и правом…
€280,000
Кондо 2 спальни рядом с пляжем, элитную, с Инвестиции в Quarteira, Португалия
Кондо 2 спальни рядом с пляжем, элитную, с Инвестиции
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
АПАРТАМЕНТЫ T2 (1 гостиная, 1 сюит и 1 комната) – ВИЛАМОУРА, ПОРТУГАЛИЯ Шикарные апартаме…
€360,000
Таунхаус 4 спальни с Spalni, с патио, с видом на океан в Quarteira, Португалия
Таунхаус 4 спальни с Spalni, с патио, с видом на океан
Quarteira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
€539,950
Вилла 4 спальни с Spalni, с видом на океан в Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni, с видом на океан
Almancil, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
€5,50 млн
Квартира с балконом, с кондиционером, с видом на море в Лагос, Португалия
Квартира с балконом, с кондиционером, с видом на море
Лагос, Португалия
Площадь 32 м²
Доходный проект в Алгарве  Lagos Beach Hotel & SPA располагается  в элитной курортной зоне П…
€229,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Албуфейра, Португалия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Выберите одну из трех различных планировок, площадью 108-136 кв. Каждая из этих квартир имее…
€850,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
€635,000

Типы недвижимости в Фаро

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Фаро, Португалия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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