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Realting.com
Жилая
Португалия
Фаро
Жильё с видом на море в Фаро, Португалия
Loule
147
Quarteira
106
Лагос
54
Sao Goncalo de Lagos
47
Албуфейра
37
Лагоа
36
Olhao
35
Portimao
35
Albufeira e Olhos de Agua
31
Лагоа и Карвоейру
30
Silves
21
Sao Bras de Alportel
18
Castro Marim
17
Alcantarilha e Pera
15
Sao Clemente
7
Conceicao e Cabanas de Tavira
5
Estombar e Parchal
4
Tavira
4
Conceicao e Estoi
3
Vila do Bispo e Raposeira
3
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41 объект найдено
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фаро, Португалия
1
2
195 м²
Комплекс состоит из 76 апартаментов, 31 нетуристической виллы, 350 туристических единиц и 5-…
€649,200
Рекомендовать
Дом 9 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Фару, Португалия
9
6
2
Этот фермерский дом расположен на участке земли площадью 40000 м2, в долине с потрясающим ви…
€1,60 млн
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Албуфейра, Португалия
3
2
120 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Эта вилла находится в элитном жилом комплексе в Алгарве. …
€750,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Консейсан, Португалия
2
131 м²
Наслаждайтесь комфортом новой постройки в Тавире - новой квартирой 2 спальни общей площадью…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
2
99 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями площадью 99 кв.м., с 2 парковочными местами и балкон…
€625,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
3
142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
€1,65 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Лагос, Португалия
7
5
655 м²
3
Подходит для программы Золотая Виза 400 000 Дом с 5 спальнями, Praia da Luz Вилла с 5 …
€3,00 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Loule, Португалия
3
2
70 м²
10
Квартира с 2 спальнями находится на 10 этаже, что позволяет иметь прекрасный вид на море, и …
€460,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Лагос, Португалия
3
396 м²
Эта красивая вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себя как…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Boliqueime, Португалия
5
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
€1,90 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с садом
Pechao, Португалия
2
152 м²
Новая квартира 2 спальни общей площадью 152 кв.м., балконом 24 м2 и 2 парковочными местами в…
€680,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Olhao, Португалия
1
85 м²
Новая квартира общей площадью 85 кв.м.с балконом, кладовой и 1 парковочным местом в комплек…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2
137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2
122 м²
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на залив и океан. Эти дома в самом це…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Лагоа, Португалия
2
99 м²
Новая квартира с 2 спальнями 99 кв.м. и террасой в жилой комплекс One Porches.Через прихожую…
€297,250
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
2
82 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площадью 2…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Албуфейра, Португалия
3
129 м²
Квартира с 3 спальнями, 129 кв.м, совершенно новая, с 2 парковками и балконом, площадью 20 к…
€510,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Quarteira, Португалия
2
90 м²
Квартира 2 спальни площадью 90 кв.м, с 1 парковочным местом и балконом 17 кв.м в новом компл…
€525,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almancil, Португалия
2
135 м²
Просторная квартира в здании Formosa Park Hotel имеет две спальни с ванными комнатами, кухню…
€570,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
1
84 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
3
217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
4
552 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€1,55 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
2
99 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Лагос, Португалия
1
Новый проект Lagos Beach & Sports Resort с возможностью для инвестиции в Португалии и правом…
€280,000
Рекомендовать
Кондо 2 спальни рядом с пляжем, элитную, с Инвестиции
Quarteira, Португалия
3
2
200 м²
2/2
АПАРТАМЕНТЫ T2 (1 гостиная, 1 сюит и 1 комната) – ВИЛАМОУРА, ПОРТУГАЛИЯ Шикарные апартаме…
€360,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с Spalni, с патио, с видом на океан
Quarteira, Португалия
4
3
€539,950
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni, с видом на океан
Almancil, Португалия
4
2
€5,50 млн
Рекомендовать
Квартира с балконом, с кондиционером, с видом на море
Лагос, Португалия
32 м²
Доходный проект в Алгарве Lagos Beach Hotel & SPA располагается в элитной курортной зоне П…
€229,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Албуфейра, Португалия
2
136 м²
Выберите одну из трех различных планировок, площадью 108-136 кв. Каждая из этих квартир имее…
€850,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Carvoeiro, Португалия
3
140 м²
Vale de Milho Village - это инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
€635,000
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