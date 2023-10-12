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Пентхаусы с видом на море в Фаро, Португалия

Loule
6
Quarteira
6
Пентхаус В архив
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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Quarteira, Португалия
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
€1,65 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Албуфейра, Португалия
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
€1,40 млн

Параметры недвижимости в Фаро, Португалия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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