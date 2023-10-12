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Дома с видом на море в Фаро, Португалия

Loule
105
Quarteira
81
Лагоа
26
Portimao
22
Лагоа и Карвоейру
22
Албуфейра
18
Castro Marim
15
Albufeira e Olhos de Agua
14
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22 объекта найдено
Дом 9 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Фару, Португалия
Дом 9 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Фару, Португалия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Этот фермерский дом расположен на участке земли площадью 40000 м2, в долине с потрясающим ви…
€1,60 млн
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Албуфейра, Португалия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Албуфейра, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Эта вилла находится в элитном жилом комплексе в Алгарве. …
€750,000
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Лагос, Португалия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Лагос, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 655 м²
Количество этажей 3
Подходит для программы Золотая Виза 400 000 Дом с 5 спальнями, Praia da Luz Вилла с 5 …
€3,00 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Лагос, Португалия
Количество спален 3
Площадь 396 м²
Эта красивая  вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себя как…
€1,35 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Boliqueime, Португалия
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Boliqueime, Португалия
Количество спален 5
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
€1,90 млн
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
€550,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в самом це…
€550,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€750,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 4
Площадь 552 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€1,55 млн
Таунхаус 4 спальни с Spalni, с патио, с видом на океан в Quarteira, Португалия
Таунхаус 4 спальни с Spalni, с патио, с видом на океан
Quarteira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
€539,950
Вилла 4 спальни с Spalni, с видом на океан в Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni, с видом на океан
Almancil, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
€5,50 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
€635,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Sagres, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Sagres, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Сагреш хорошо известен своими живописными пейзажами, от высеченных морем скал до огромных пл…
€700,000
Дом с садом, у моря, с личным бассейном в Albufeira, Португалия
Дом с садом, у моря, с личным бассейном
Albufeira, Португалия
Площадь 4 м²
Прекрасный дом с видом на окрестности и океан расположен в пригороде Албуфейры, Алгарве. В …
€800,000
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом в Quarteira, Португалия
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом
Quarteira, Португалия
Площадь 8 м²
Прекрасная вилла расположена в 5 минутах от Виламоры, Алгарве. Виламора  - известный курорт…
€3,00 млн
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом в Quarteira, Португалия
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом
Quarteira, Португалия
Площадь 4 м²
Очаровательная вилла расположена в престижном пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостина…
€1,50 млн
Вилла с садом, с интернетом, у моря в Quarteira, Португалия
Вилла с садом, с интернетом, у моря
Quarteira, Португалия
Площадь 4 м²
Современная вилла расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостиная оборудованна…
€1,28 млн
Вилла с гаражом, с садом, с личным бассейном в Quarteira, Португалия
Вилла с гаражом, с садом, с личным бассейном
Quarteira, Португалия
Площадь 6 м²
Эксклюзивная вилла расположена в минуте ходьбы от нового Хилтон отеля и гольф поля Пинял, в…
€995,000
Вилла с мебелью, с видом на море, с садом в Quarteira, Португалия
Вилла с мебелью, с видом на море, с садом
Quarteira, Португалия
Площадь 3 м²
Прекрасная вилла с видом на город и океан расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. Площад…
€890,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Albufeira, Португалия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 1 436 м²
Великолепное, уникальное, роскошное поместье, построенное по самым высоким стандартам, распо…
€8,00 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Quarteira, Португалия
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Quarteira, Португалия
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Шикарная вилла в современном стиле расположена в сосновом лесу в Алгарве, Португалия. На вил…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 767 м²
Роскошная вилла расположена в Виламуре, Португалия. На вилле площадью 767 кв.м 4 просторных …
€1,25 млн

Типы недвижимости в Фаро

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Фаро, Португалия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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