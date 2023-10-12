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Realting.com
Жилая
Португалия
Фаро
Дома
Дома с видом на море в Фаро, Португалия
Loule
105
Quarteira
81
Лагоа
26
Portimao
22
Лагоа и Карвоейру
22
Албуфейра
18
Castro Marim
15
Albufeira e Olhos de Agua
14
Лагос
14
Sao Goncalo de Lagos
12
Silves
10
Alcantarilha e Pera
4
Sao Bras de Alportel
4
Sao Clemente
4
Estombar e Parchal
3
Vila do Bispo e Raposeira
3
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22 объекта найдено
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Дом 9 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Фару, Португалия
9
6
2
Этот фермерский дом расположен на участке земли площадью 40000 м2, в долине с потрясающим ви…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Албуфейра, Португалия
3
2
120 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Эта вилла находится в элитном жилом комплексе в Алгарве. …
€750,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Лагос, Португалия
7
5
655 м²
3
Подходит для программы Золотая Виза 400 000 Дом с 5 спальнями, Praia da Luz Вилла с 5 …
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Лагос, Португалия
3
396 м²
Эта красивая вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себя как…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Boliqueime, Португалия
5
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
€1,90 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2
137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2
122 м²
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на залив и океан. Эти дома в самом це…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
3
217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
4
552 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€1,55 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с Spalni, с патио, с видом на океан
Quarteira, Португалия
4
3
€539,950
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni, с видом на океан
Almancil, Португалия
4
2
€5,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Carvoeiro, Португалия
3
140 м²
Vale de Milho Village - это инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаусами с 2 и 3 спаль…
€635,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Sagres, Португалия
3
129 м²
Сагреш хорошо известен своими живописными пейзажами, от высеченных морем скал до огромных пл…
€700,000
Рекомендовать
Дом с садом, у моря, с личным бассейном
Albufeira, Португалия
4 м²
Прекрасный дом с видом на окрестности и океан расположен в пригороде Албуфейры, Алгарве. В …
€800,000
Рекомендовать
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом
Quarteira, Португалия
8 м²
Прекрасная вилла расположена в 5 минутах от Виламоры, Алгарве. Виламора - известный курорт…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом
Quarteira, Португалия
4 м²
Очаровательная вилла расположена в престижном пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостина…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла с садом, с интернетом, у моря
Quarteira, Португалия
4 м²
Современная вилла расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостиная оборудованна…
€1,28 млн
Рекомендовать
Вилла с гаражом, с садом, с личным бассейном
Quarteira, Португалия
6 м²
Эксклюзивная вилла расположена в минуте ходьбы от нового Хилтон отеля и гольф поля Пинял, в…
€995,000
Рекомендовать
Вилла с мебелью, с видом на море, с садом
Quarteira, Португалия
3 м²
Прекрасная вилла с видом на город и океан расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. Площад…
€890,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Albufeira, Португалия
4
1 436 м²
Великолепное, уникальное, роскошное поместье, построенное по самым высоким стандартам, распо…
€8,00 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Quarteira, Португалия
6
380 м²
Шикарная вилла в современном стиле расположена в сосновом лесу в Алгарве, Португалия. На вил…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Quarteira, Португалия
4
767 м²
Роскошная вилла расположена в Виламуре, Португалия. На вилле площадью 767 кв.м 4 просторных …
€1,25 млн
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Параметры недвижимости в Фаро, Португалия
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