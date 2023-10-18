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Дуплексы в Фаро, Португалия

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2 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни в Фару, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Расположенная в тихом и развивающемся районе города Ольян, в 3 минутах езды на машине от цен…
€450,000
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Carvoeiro, Португалия
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
2-х этажная квартира с 1 спальней в элитном комплексе Gramacho Residences . В квартире 1 спа…
€259,250

Параметры недвижимости в Фаро, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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