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Кондо с видом на море в Фаро, Португалия

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 2 спальни рядом с пляжем, элитную, с Инвестиции в Quarteira, Португалия
Кондо 2 спальни рядом с пляжем, элитную, с Инвестиции
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
АПАРТАМЕНТЫ T2 (1 гостиная, 1 сюит и 1 комната) – ВИЛАМОУРА, ПОРТУГАЛИЯ Шикарные апартаме…
€360,000

Параметры недвижимости в Фаро, Португалия

недорогая
элитная
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