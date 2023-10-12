ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Португалия
Фаро
Кондоминиумы
Кондо с видом на горы в Фаро, Португалия
Кондо
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Замок 10 спален
Лиссабон, Португалия
10
5
1 500 м²
3
Кусочек португальской истории можно услышать! Quinta do Rel & oacute; Джио датируется 19-м. …
€11,78 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
3
7
234 м²
3 + 1 спальня, строящаяся вилла в современном стиле, расположенная в приятной урбанизации в …
€1,49 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Nadadouro, Португалия
3
145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
€560,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Belem, Португалия
4
3
190 м²
Потрясающая 3-комнатная квартира в закрытом комплексе, с видом на юг, запад и север, с прекр…
€946,997
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
2
110 м²
Jardins da Arrábida - это зеленый оазис в центре Сетубала. Тихий и безопасный опыт, окруженн…
€455,499
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
West, Португалия
1
65 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 65m² Новый жилой комплекс O'Living - проект известного…
€277,021
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
2
1
65 м²
3
Объект подходит для программы Золотая Виза! Роскошная квартира типологии T1 с площадью 35…
€403,525
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
84 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 83m² Привилегия жить в центре города стала реальность…
€513,526
Рекомендовать
Квартира
Marvila, Португалия
43 м²
Апартаменты площадью 43,70 и верандой 23.1m² 107 квартир Square Building расположены в самом…
€270,238
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
97 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 97m² и верандой 13.26m² В самом сердце проспекта Aven…
€666,850
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Португалия, Португалия
3
2
143 м²
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
€620,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
4
5
436 м²
Единственная в своем роде недвижимость с 44 акрами земли и уникальной виллой. Вилла, на ур…
€3,30 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Фаро, Португалия
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL