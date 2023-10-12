Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Фаро
  5. Кондоминиумы

Кондо с видом на горы в Фаро, Португалия

Кондо В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Замок 10 спален в Лиссабон, Португалия
Замок 10 спален
Лиссабон, Португалия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Кусочек португальской истории можно услышать! Quinta do Rel & oacute; Джио датируется 19-м. …
€11,78 млн
Вилла 3 спальни в Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 234 м²
3 + 1 спальня, строящаяся вилла в современном стиле, расположенная в приятной урбанизации в …
€1,49 млн
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
€560,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Belem, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Потрясающая 3-комнатная квартира в закрытом комплексе, с видом на юг, запад и север, с прекр…
€946,997
Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Jardins da Arrábida - это зеленый оазис в центре Сетубала. Тихий и безопасный опыт, окруженн…
€455,499
Квартира 1 спальня в West, Португалия
Квартира 1 спальня
West, Португалия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 65m² Новый жилой комплекс O'Living - проект известного…
€277,021
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
Объект подходит для программы Золотая Виза! Роскошная квартира типологии T1 с площадью 35…
€403,525
Квартира 2 спальни в Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 83m² Привилегия жить в центре города стала реальность…
€513,526
Квартира в Marvila, Португалия
Квартира
Marvila, Португалия
Площадь 43 м²
Апартаменты площадью 43,70 и верандой 23.1m² 107 квартир Square Building расположены в самом…
€270,238
Квартира 2 спальни в Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 97m² и верандой 13.26m² В самом сердце проспекта Aven…
€666,850
Квартира 3 спальни в Португалия, Португалия
Квартира 3 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
€620,000
Вилла 4 спальни в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 436 м²
Единственная в своем роде недвижимость с 44 акрами земли и уникальной виллой. Вилла, на ур…
€3,30 млн

Параметры недвижимости в Фаро, Португалия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти