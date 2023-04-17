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Купить вилла в Estrela, Португалия

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3 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Estrela, Португалия
Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
292 м²
€ 2,430,000
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
Вилла 5 спаленв Estrela, Португалия
Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
292 м²
€ 2,435,000
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с  участком 102 кв.м и 3 парковочны…
Вилла 3 спальнив Estrela, Португалия
Вилла 3 спальни
Estrela, Португалия
190 м²
€ 1,100,000
Новая 3-спальная вилла с террасой в закрытом кондоминиуме из 9 вилл. Кондоминиум расположен …

Параметры недвижимости в Estrela, Португалия

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с видом на море
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