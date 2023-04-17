Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Центральный регион
  4. West
  5. Estrela

Купить недвижимость возле озера в Estrela, Португалия

4 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Estrela, Португалия
Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
292 м²
€ 2,435,000
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с  участком 102 кв.м и 3 парковочны…
Квартира 2 спальнив Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
134 м²
€ 925,000
Квартира 2 спальни с балконом площадью 22 кв.м и жилой площадью 110,24 кв.м. …
Квартира 1 спальняв Estrela, Португалия
Квартира 1 спальня
Estrela, Португалия
92 м²
€ 895,000
Квартира с 1 спальней, с балконом площадью  15,58 кв.м и жилой площадью 76,41 кв.м…
Дуплекс 3 спальнив Estrela, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Estrela, Португалия
238 м²
€ 1,150,000
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…

Параметры недвижимости в Estrela, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти