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Дома в Estrela, Португалия

виллы
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4 объекта найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Estrela, Португалия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Estrela, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
€2,43 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Estrela, Португалия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Estrela, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с  участком 102 кв.м и 3 парковочными ме…
€2,44 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом в Estrela, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом
Estrela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Новая 3-спальная вилла с террасой в закрытом кондоминиуме из 9 вилл. Кондоминиум расположен …
€1,10 млн
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estrela, Португалия
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estrela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…
€1,15 млн

Параметры недвижимости в Estrela, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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