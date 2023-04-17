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Купить дуплекс с бассейном в Estrela, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальнив Estrela, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Estrela, Португалия
238 м²
€ 1,150,000
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…

Параметры недвижимости в Estrela, Португалия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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