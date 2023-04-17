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Купить квартиру в Estrela, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Estrela, Португалия
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
134 м²
€ 925,000
Квартира 2 спальни с балконом площадью 22 кв.м и жилой площадью 110,24 кв.м. …
Квартира 1 спальняв Estrela, Португалия
Квартира 1 спальня
Estrela, Португалия
92 м²
€ 895,000
Квартира с 1 спальней, с балконом площадью  15,58 кв.м и жилой площадью 76,41 кв.м…

Параметры недвижимости в Estrela, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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