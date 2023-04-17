Купить недвижимость в Estrela, Португалия

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10 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
292 м²
€ 2,430,000
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
Вилла 5 спален
Estrela, Португалия
292 м²
€ 2,435,000
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с участком 102 кв.м и 3 парковочны…
Квартира 1 спальня
Estrela, Португалия
1 ванных комнат
55 м²
1 Этаж
€ 390,000
1 Bedroom Apartment - For sale - Lapa, Lisbon, Portugal 1 bedroom apartment under constru…
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
84 м²
€ 567,000
2-комнатная квартира площадью 84,28m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
72 м²
€ 370,000
2-комнатная квартира площадью 72m² и верандой 5m², расположенная в новом жилом проекте в сам…
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
72 м²
€ 395,000
2-комнатная квартира площадью 72 м² с балконом 5,13 м², расположенная в новом жилом проекте …
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
134 м²
€ 925,000
Квартира 2 спальни с балконом площадью 22 кв.м и жилой площадью 110,24 кв.м. …
Квартира 1 спальня
Estrela, Португалия
92 м²
€ 895,000
Квартира с 1 спальней, с балконом площадью 15,58 кв.м и жилой площадью 76,41 кв.м…
Вилла 3 спальни
Estrela, Португалия
190 м²
€ 1,100,000
Новая 3-спальная вилла с террасой в закрытом кондоминиуме из 9 вилл. Кондоминиум расположен …
Дуплекс 3 спальни
Estrela, Португалия
238 м²
€ 1,150,000
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…
Параметры недвижимости в Estrela, Португалия
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