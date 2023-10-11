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Дома в Estombar e Parchal, Португалия

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Лагоа, Португалия
Дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Строящаяся вилла, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьбы от Феррагуду и Лаго…
€430,000
Вилла 4 спальни в Лагоа, Португалия
Вилла 4 спальни
Лагоа, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Новая вилла с 4 спальнями и бассейном, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьб…
€530,000
Вилла 3 спальни в Parchal, Португалия
Вилла 3 спальни
Parchal, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Фантастическая вилла, расположенная в Бела Виста Парчал. Состоит из трех спален, все со вс…
€590,000

Параметры недвижимости в Estombar e Parchal, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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