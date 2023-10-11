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Купить квартиру в Estombar e Parchal, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Лагоа, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагоа, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Апартаменты в полусовременном стиле с видом на бассейн и горы Моншике расположены в частном …
€299,999

Параметры недвижимости в Estombar e Parchal, Португалия

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с видом на горы
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