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Дуплексы с бассейном в Португалии

Центральный регион
14
Marvila
3
Северный
3
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5 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 148 м²
€ 510,000
Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
€ 1,150,000
Дуплекс 4 спальни в Sao Vicente, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Sao Vicente, Португалия
Количество спален 4
Площадь 310 м²
€ 1,760,000
Дуплекс 4 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
€ 925,000
Дуплекс 3 спальни в Estrela, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Estrela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
€ 1,150,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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