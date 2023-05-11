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Дуплексы с видом на море в Португалии

Центральный регион
14
Marvila
3
Северный
3
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2 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
€ 483,000
Дуплекс 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 148 м²
€ 510,000

Параметры недвижимости в Португалии

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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