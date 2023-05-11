Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Дуплексы

Дуплексы с видом на горы в Португалии

Центральный регион
14
Marvila
3
Северный
3
Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 83 м²
€ 601,544
Квартира 4 спальни в West, Португалия
Квартира 4 спальни
West, Португалия
Количество спален 4
Площадь 190 м²
€ 626,995
Квартира 2 спальни в Misericordia, Португалия
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
€ 451,158
Квартира 4 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
€ 457,000
Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Количество этажей 2
€ 1,751,473
Кондо 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Кондо 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Этаж 1
€ 1,069,695
Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
€ 1,150,000
Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
€ 847,630
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 191 м²
€ 1,100,000
Вилла 5 спален в Лагос, Португалия
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 365 м²
€ 1,850,000
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
€ 514,226
Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 285,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти