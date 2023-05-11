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Дуплексы возле озера в Португалии

Центральный регион
14
Marvila
3
Северный
3
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7 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
€ 1,150,000
Дуплекс 3 спальни в Portela, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Portela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
€ 1,090,000
Дуплекс 3 спальни в Marvila, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 149 м²
€ 804,000
Дуплекс 2 спальни в Marvila, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
€ 604,000
Дуплекс 1 спальня в Marvila, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 99 м²
€ 518,000
Дуплекс 4 спальни в Sao Vicente, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Sao Vicente, Португалия
Количество спален 4
Площадь 310 м²
€ 1,760,000
Дуплекс 3 спальни в Estrela, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Estrela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
€ 1,150,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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