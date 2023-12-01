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Пентхаусы в Setubal, Португалия

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Монтихо, Португалия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Монтихо, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Этаж 4/5
4-комнатная двухуровневая квартира & nbsp; с 229,95 м & sup2; площадь в Монтихо, в новой раз…
€845,000
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Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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