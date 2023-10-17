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Таунхаусы в Лиссабоне, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спален в Лиссабон, Португалия
Таунхаус 5 спален
Лиссабон, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Полностью отреставрированный великолепный таунхаус с 5 спальнями и частным садом располагает…
€1,39 млн

Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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