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Купить квартиру в Лиссабоне, Португалия

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17 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
€ 1,250,000
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 169 м²
€ 1,100,000
Квартира 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 240 м²
€ 2,100,000
Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 144 м²
€ 1,000,000
Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 209 м²
€ 1,409,100
Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 153 м²
€ 1,160,000
Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
€ 1,034,460
Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
€ 500,000
Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
€ 1,008,700
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 79 м²
€ 500,000
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
€ 770,000
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 72 м²
€ 920,000
Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 179 м²
€ 2,500,000
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
€ 820,000
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 74 м²
€ 865,000
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 73 м²
€ 895,000
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 62 м²
€ 820,000

Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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