Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Коттеджи

Коттеджи с видом на горы в Португалии

Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальни в Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
€ 7,551
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 156 м²
€ 1,081,414
Вилла 4 комнаты в Фару, Португалия
Вилла 4 комнаты
Фару, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 510 м²
€ 1,364,737
Квартира 1 спальня в Marvila, Португалия
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
Количество спален 1
Площадь 139 м²
€ 795,671
Квартира 1 спальня в West, Португалия
Квартира 1 спальня
West, Португалия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
€ 259,458
Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 2
Площадь 150 м²
€ 741,959
Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 53 м²
€ 514,958
Квартира 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 126 м²
€ 1,126,473
Квартира 2 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
€ 568,987
Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 265 м²
€ 991,712
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
€ 312,177
Дом 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Дом 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
€ 1,175,000

Параметры недвижимости в Португалии

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти