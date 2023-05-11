Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Кондоминиумы

Кондо с бассейном в Португалии

Кондо В архив
Очистить
1 объект найдено
Кондо 3 спальни в Obidos, Португалия
Кондо 3 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 510,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти