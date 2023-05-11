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Кондо с видом на море в Португалии

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2 объекта найдено
Кондо 3 спальни в Obidos, Португалия
Кондо 3 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 510,000
Кондо 2 спальни с Инвестиции, с видом на поле для гольфа в Quarteira, Португалия
Кондо 2 спальни с Инвестиции, с видом на поле для гольфа
Quarteira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
€ 360,000

Параметры недвижимости в Португалии

с бассейном
недорогая
элитная
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