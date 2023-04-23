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Виллы в Conceicao e Estoi, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Conceicao e Estoi, Португалия
Вилла 5 спален
Conceicao e Estoi, Португалия
204 м²
€ 690,000
Загородный дом с 5 спальнями расположен в районе Alcaria Cova. Вилла построена на двух эта…
Вилла 3 спальни в Conceicao e Estoi, Португалия
Вилла 3 спальни
Conceicao e Estoi, Португалия
3 ванных комнат 149 м²
€ 750,000
Столетнее здание полностью отреставрировано, сохранив характеристики деревенской конструкции…

Параметры недвижимости в Conceicao e Estoi, Португалия

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