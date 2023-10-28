ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Португалия
Conceicao e Estoi
Таунхаусы
Таунхаусы в Conceicao e Estoi, Португалия
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
5
7
718 м²
This exclusive modern villa is located at one of the most wanted areas on the coastline of L…
€5,63 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом
Arroios, Португалия
2
93 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 93m² и верандой 4m² Estefânia Flats - это новый компл…
€509,700
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с двором
Лиссабон, Португалия
3
160 м²
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 160m² O Lumino - новый комплекс в рядом с Кампу Пе…
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с гаражом, с парком
Португалия
3
152 м²
1
В состав проекта входят 76 апартаментов, 31 не туристическая вилла, 350 туристических единиц…
€914,649
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с супермаркетом, с зоной для барбекю
Madeira, Португалия
5
284 м²
4
Фантастическая вилла с 4 спальнями общей площадью 300 м2, расположенная в центре Рибейра-Бра…
€656,133
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
West, Португалия
1
129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129m² и верандой 20m² Новый жилой комплекс O'Living -…
€589,291
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
3
3
150 м²
€589,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Португалия
1
1
79 м²
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
€579,790
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Cascais, Португалия
3
198 м²
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
€3,39 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Almancil, Португалия
2
3
1
This apartment is located on the first floor, offers plenty of natural light, and features a…
€900,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой
Лиссабон, Португалия
2
72 м²
2-комнатная квартира площадью 72,38m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€389,226
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с Spalni
Португалия
2
2
€350,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Conceicao e Estoi, Португалия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL