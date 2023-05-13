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Жильё с бассейном в Conceicao e Cabanas de Tavira, Португалия

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Консейсан, Португалия
Квартира 2 спальни
Консейсан, Португалия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
€ 335,000
Продается новая квартира, с террасой 26 м2, построенная из высококачественных материалов в ч…

Параметры недвижимости в Conceicao e Cabanas de Tavira, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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