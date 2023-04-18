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Купить квартиру в Conceicao e Cabanas de Tavira, Португалия

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8 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 3 комнаты
Cabanas de Tavira, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1 254 м²
€ 349,000
A brand new three bedroom apartment for sale in Cabanas de Tavira. Sold with all the furnitu…
Квартира 2 спальнив Консейсан, Португалия
Квартира 2 спальни
Консейсан, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 153 м²
€ 255,000
Квартира 2 спальнив Консейсан, Португалия
Квартира 2 спальни
Консейсан, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м²
€ 240,000
Квартира 1 спальняв Консейсан, Португалия
Квартира 1 спальня
Консейсан, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 149,000
Квартира 1 комнатав Консейсан, Португалия
Квартира 1 комната
Консейсан, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 9 141 м²
€ 155,000
 Formosa Bay is a new condominium offering one, two and three bedroom apartments for sale in…
Квартира 1 комнатав Консейсан, Португалия
Квартира 1 комната
Консейсан, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 5 658 м²
€ 149,000
 Formosa Bay is a new condominium offering one, two and three bedroom apartments for sale in…
Квартира 1 комнатав Консейсан, Португалия
Квартира 1 комната
Консейсан, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 195,000
Formosa Bay is a new condominium offering one, two and three bedroom apartments for sale in …
Квартира 2 комнатыв Консейсан, Португалия
Квартира 2 комнаты
Консейсан, Португалия
2 Количество комнат 3 ванных комнат 118 м²
€ 265,000
A spacious two bedroom duplex located in the historical fishing village, Tavira, found on th…

Параметры недвижимости в Conceicao e Cabanas de Tavira, Португалия

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