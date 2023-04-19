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Купить недвижимость в Cidade da Maia, Португалия

2 объекта найдено
Квартира 4 спальнив Cidade da Maia, Португалия
Квартира 4 спальни
Cidade da Maia, Португалия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 227 м² 5 Этаж
€ 462,000
Квартира с 4 спальнями площадью 156,5 м² с балконом 70,5 м² и 2 парковочными места…
Квартира 3 спальнив Cidade da Maia, Португалия
Квартира 3 спальни
Cidade da Maia, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 155 м² 4 Этаж
€ 349,000
Квартира с 3 спальнями площадью 134,5 м² с балконом 21,3 м² и 2 парковочными места…
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