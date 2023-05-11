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Шале с видом на море в Португалии

Центральный регион
6
Шале В архив
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3 объекта найдено
Шале 5 спален в Португалия, Португалия
Шале 5 спален
Португалия, Португалия
Количество спален 5
Площадь 350 м²
€ 1,430,000
Шале 5 спален в Cascais, Португалия
Шале 5 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
€ 18,000,000
Шале 11 спален в Синтра, Португалия
Шале 11 спален
Синтра, Португалия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 466 м²
€ 6

Параметры недвижимости в Португалии

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